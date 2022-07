Giro Donne - Vittoria e maglia rosa per Elisa Balsamo che supera al fotofinish Marianne Vos

Grande colpo di Elisa Balsamo. La campionessa del mondo ieri, venerdì 1° luglio ha vinto la seconda tappa del Giro Donne, da Villasimius a Tortolì di 106,5 km. La portacolori della Trek Segafredo ha superato al fotofinish Marianne Vos, vestendo così la maglia rosa, grazie agli abbuoni conquistati. Si tratta della settima vittoria stagionale per la piemontese, la prima da campionessa italiana a meno di una settimana dal successo di San Felice sul Panaro. Quinta Chiara Consonni, sesta Rachele Barbieri. In top ten anche Bastianelli ottava e Zanardi nona.

La gara, che ha vissuto sull'azione delle attaccanti di giornata, riprese quando mancavano 10 chilometri alla conclusione, ha avuto un epilogo entusiasmante ed incerto. Ai 200 metri, nella volata di gruppo, è partita la Vos, che ha preso una bicicletta a tutte. Elisa è ruscita a prendere la ruota ed è uscita negli ultimi metri. Sotto lo striscione le due non hanno festeggiato, incerte sull'esito della volata. Ci sono voluti diversi minuti e il fotofinish per decretare il successo, storico, di Elisa, alla sua prima partecipazione al Giro.

“È un sogno che si realizza - ha dichiato subito dopo l'arrivo -, indossare la maglia rosa domani (oggi, ndr) sarà veramente bello. Siamo venute con l’obiettivo di non prendere troppi secondi nel prologo per poi cercare di indossare la rosa con gli abbuoni. Meglio di così non poteva andare. Cercheremo di difendere la maglia, ma non abbiamo particolare pressioni. Abbiamo raggiunto oggi quello che volevamo”.

Il Giro Donne proseguirà sabato con un'altra giornata dedicata alle velociste. I 113,4 km da Cala Gonone a Olbia non presentano difficoltà altimetriche e sembrano ideali per un epilogo in volata.

Ordine di arrivo

1. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo, ITA) in 2h39’12” 2. Marianne Vos (Team Jumbo-Visma, NED) s.t. 3. Charlotte Kool (Team DSM, NED) s.t. 4. Lotte Kopecky (Team SD Worx, BEL) s.t. 5. Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service, ITA) s.t. 6. Rachele Barbieri (LIV Racing Xstra, ITA) s.t. 7. Georgia Baker (Team BikeExhcange-Jayco, AUS) s.t. 8. Marta Bastianelli (UAE Team, ITA) s.t. 9. Silvia Zanardi (Bepink, ITA) s.t. 10. Lea Lin Teutenberg (Ceratizit-WNT Pro Cycling, GER) s.t.

Classifica generale

1. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo, ITA) in 2h44’54” 2. Georgia Baker (Team BikeExchange-Jayco, AUS) +9” 3. Lotte Kopecky (Team SD Worx, BEL) +10” 4. Marianne Vos (Team Jumbo-Visma, NED) +12” 5. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo, ITA) +15” 6. Emma Norsgaard (Movistar, DEN) +18” 7. Kristen Faulkner (Team BikeExchange-Jayco, USA) +19“ 8. Charlotte Kool (Team DSM, NED) +21” 9. Lucinda Brand (Trek-Segafredo, NED) +23” 10. Annemiek Van Vleuten (Movistar, NED) +23”