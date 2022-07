Murazzo vince le Frazioniadi di Fossano 2022 [FOTO E VIDEO]

Dieci giorni di gare per adulti e ragazzi, che si sono cimentati in pallavolo, bocce, petanque, calciobalila e scala 40.

Gastaldi, scherzando:" Non vorrei che l mia presenza potesse far presagire un futuro da frazione di Fossano per Genola!..Mi complimemto con tutti per la bella settimana di attività ludiche."