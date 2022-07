Volley A2M, l'assalto di Cuneo alla Superlega passerà per mani esperte. Davide Bima: "Sarà una squadra d'assalto" (VIDEO)

Il silenzio che accompagnava la massima espressione cittadina di volley maschile dalla conclusione di gara-4 della Finale persa a Reggio Emilia, negli ultimi giorni si è parzialmente interrotto con i saluti ufficiali a Serniotti, Wagner, Preti, Tallone, Filippi e Rainero prima, ed in seguito con l'annuncio dell'arrivo in panchina di Max Giaccardi a sostituire Roberto Serniotti, come anticipato un paio di settimane fa da Targatocn.

Nessuna ufficialità, ma anche queste arriveranno nei prossimi giorni, circa le riconferme di parte del sestetto che nella scorsa stagione ha regalato tante emozioni. Resteranno in casacca biancoblu il palleggiatore Pedron, i due centrali Sighinolfi e Codarin, il libero Bisotto ma anche il capitano Iacopo Botto, che indosserà ancora la prestigiosa fascia.

Restano da definire due giocatori, l'opposto ed il secondo posto-4, oltre naturalmente la panchina. La società fa quadrato intorno i loro nomi, ma circolano con insistenza voci che vedrebbero alla corte di Giaccardi pedine prestigiose.

La più insistente riguarderebbe il clamoroso ritorno a Cuneo dell'ex Simone Parodi, ma anche per il ruolo di opposto chi arriverà sarà un giocatore d'esperienza. Di certo quella in mano all'allenatore fossanese sarà una squadra esperta, formata da un mix di atleti scafati con alcuni giovani interessanti.

La conferma arriva dalle parole del responsabile marketing di Cuneo Volley. Davide Bima, al quale abbiamo rivolto alcune domande nella nostra video intervista.

Nella nostra intervista il direttore marketing chiarisce anche perché Cuneo Volley, che durante il finale di stagione aveva dichiarato di essere pronta per la Superlega, non si sia fatta avanti per acquisire i diritti di Reggio Emilia: "Ce lo hanno chiesto in molti, i tifosi ma anche alcuni sponsor. Abbiamo convenuto che è un traguardo che dobbiamo meritarci sul campo: siamo stati tutti uniti in tal senso".

Sulla squadra che verrà: "Sarà d’assalto, a partire dall’allenatore".