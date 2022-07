Ciclismo Juniores: la marchigiana Eleonora Ciabocco si conferma campionessa italiana a Cherasco

Domani la prova maschile prenderà il via dallo stabilimento di Dentis Recycling Italy di Sant’Albano Stura. Il percorso (130,2 km per 1800 metri di dislivello) si può dividere in due, con un primo tratto in linea caratterizzato da lunghi rettilinei pianeggianti e brevi strappetti a precedere il circuito. Quest’ultimo include il muro di Meane e la salita di Brandini ed è da ripetere quattro volte. L’arrivo, in via Vittorio Emanuele II a Cherasco, è atteso tra le 16,06 e le 16,37. La disputa si preannuncia combattutissima, con regioni come Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna (tutte in doppia cifra per numero di corridori) chiamate a far la corsa. Banale affermare che il Piemonte, padrone di casa, si presenterà al via per il titolo: diverse le soluzioni a partire dal novarese Mirko Bozzola fino al cuneese Pietro Mattio, passando per l’albese Luca Rosa.