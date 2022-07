Albapiù incontra gli assessori Bolla e Marcarino sull'avanzamento lavori in corso Langhe

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il direttivo del Comitato Albapiù-Corso Langhe, aderente all'Associazione Commercianti Albesi ed una rappresentanza delle attività imprenditoriali dell'area, alla presenza degli assessori albesi al Commercio Marco Marcarino e al Turismo Emanuele Bolla.

Nel corso della riunione sono stati evidenziati i lavori di riqualificazione dei controviali e le loro tempistiche, che includono apprezzati interventi di arredo urbano. Una volta ultimati, i controviali saranno destinati ad uso prevalentemente ciclabile.

Al centro dell'attenzione, problematiche come la pulizia ed il mantenimento del decoro lungo il corso, nonché la richiesta rivolta all'Amministrazione comunale di installare telecamere di videosorveglianza per incrementare la sicurezza del Centro commerciale naturale. L'occasione è stata propizia per ipotizzare la possibilità di programmare manifestazioni ed eventi e vivacizzare il corso, anche attraverso il coinvolgimento delle attività e degli abitanti.

"La presenza degli assessori Marcarino e Bolla denota un'attenzione costante a corso Langhe – affermano il direttore ACA Fabrizio Pace e il presidente di Albapiù Libero Siragusa - : è stata una riunione proficua, che consolida il gruppo di lavoro e denota la vitalità del comparto commerciale del quartiere".

"Corso Langhe è una via molto importante dal punto di vista commerciale ed ha un grande potenziale ancora inespresso nel quale crediamo – dichiarano gli assessori Marco Marcarino e Emanuele Bolla - . Sosterremo le attività nel loro percorso di crescita e promozione e le iniziative che di volta in volta saranno programmate".