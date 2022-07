“Tutti per uno, uno per tutti…”: l’incipit di Bruno Tognolini nel Giuramento dell’amicizia ben descrive la fruttuosa collaborazione tra l’intraprendente città di Ormea e la sua piccola Scuola dell’Infanzia.

È stato un Anno Scolastico ricco di belle emozioni, che lasceranno buoni ricordi nel cuore di chi le ha vissute. Ed è proprio con il cuore che vogliamo dire GRAZIE al Sindaco Giorgio Ferraris, all’Amministrazione e ai dipendenti comunali, alle meravigliose “Ragazze di Ormea” e all’Edicolandia di Maria Pia Alberto.

GRAZIE al Dirigente Scolastico Bruno Gabetti per il suo costante supporto, a tutti i collaboratori scolastici Davide, Erica, Marina, Maura e Milena, e alle cuoche Elisa, Pia e Tosca, che in modi diversi ci hanno sostenuto, nutrito e coccolato in questa bella avventura.

E poi GRAZIE alle famiglie e agli splendidi bimbi della Scuoletta, per la fiducia dimostrata e la genuina disponibilità. Buon tempo d’estate a tutti!

Le maestre Alessia, Daniela, Giulia e Giulietta