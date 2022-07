“Sci Alpino Femminile” alla Conviviale di giugno del Panathlon monregalese

Venerdì scorso si è tenuta la tradizionale “Serata di Cultura Sportiva” del Panathlon Club Mondovì, presso il rinnovato (nuova gestione) ristorante dello Sporting Club Mondovì.

Grazie ai buoni uffici del socio Dott. Corrado Biolè, il Presidente della sezione monregalese Ezio Tino ha avuto l’onore e il piacere di ospitare, in qualità di relatore della serata, Gianluca Rulfi.

Nato il 31.01.1964, cresciuto e tuttora residente a Frabosa, è attualmente Direttore Tecnico e Allenatore delle squadre nazionali femminili di sci alpino, tra cui ha selezionato il gruppo “élite femminile” di CDM, che comprende Marta BASSINO, Federica BRIGNONE e Sofia GOGGIA. Ha accompagnato nella loro crescita tecnica e agonistica anche gli specialisti italiani delle discipline veloci come Christof Innerhofer, Peter Fill e Dominik Paris, conquistando con loro vari campionati mondiali. Inoltre, è stato premiato con la Palma d’Oro CONI nel 2018 e come miglior allenatore piemontese lo scorso anno.

Rulfi ha incantato i panathleti raccontando gli allenamenti delle atlete azzurre, la Coppa del Mondo, i sacrifici e le rivalità, le giovani promesse emergenti, le speranze per il futuro. Si è soffermato poi sulle recenti Olimpiadi in Cina, sottolineando come anche nello sci si riscontrino gli effetti dei cambiamenti climatici. Molte le domande e le curiosità da parte del pubblico, dalle attrezzature tecniche alle tecnologie in ambito ICT per preparare le gare e migliorare le prestazioni.

La serata è volata via velocemente, nel congedare i partecipanti il Presidente Ezio Tino ha ricordato che l’evento “Uno sport per tutti”, inizialmente previsto per fine maggio e annullato causa maltempo, è rinviato in autunno, sempre con il patrocinio del Comune di Mondovì, come confermato dal neoeletto Sindaco Luca Robaldo, presente alla conviviale.