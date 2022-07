Alpinista colpita da una scarica di sassi al Pelvo d'Elva

Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel pomeriggio di oggi, in mattinata erano intervenuti in Valle Antrona (Vb) per un alpinista precipitato scalando la parete sud est del Mittelruck.

In pomeriggio tecnici sono intervenuti in parete al Pelvo d'Elva, nel comune di Prazzo, per un'alpinista colpita da una scarica di sassi.

Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha sbarcato l'equipe al verricello nei pressi dell'infortunata.

Il tecnico del Soccorso Alpino ha messo in sicurezza l'equipe e l'infortunata che è stata stabilizzata, imbarcata sull'eliambulanza e trasferita in ospedale con un codice giallo per trauma cranico.