Al Rifugio Valasco servizi igienici fuori uso a causa dei rifiuti gettati nel wc dai visitatori

"I servizi non saranno fruibili dagli escursionisti di passaggio, a causa di un guasto tecnico. Siamo ben coscenti del disservizio e ci scusiamo anticipatamente."- scrivono sulla loro pagina di Facebook - "Vi preghiamo di essere comprensivi e di non gettare ovunque fazzoletti in un area delicata quale è la Piana del Valasco. Ricordiamo ai fruitori dell’area di di essere rispettosi dell’ ambiente e nei nostri confronti. Stiamo facendo il possibile per risolvere il problema, ma fisicamente fino a lunedì non si potrà porre rimedio. In quota tutto risulta più complicato e l’ intervento da parte di ditte specializzate non è così scontato. In questi giorni ci siamo rimboccati le maniche per poter rendere la struttura perlomeno agibile. Non tutti capiscono e le pesanti lamentele di alcune persone poco avvezze al mondo montano non aiutano. Nella speranza di potervi dare presto belle notizie auguriamo buone escursioni a tutti".