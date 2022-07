Skiroll, nella coppa Italia Cascina Bianca, il bovesano Emanuele Becchis si aggiudica sprint di Bobbio

Il cuneese è riuscito ad imporsi lasciandosi alle sue spalle Michele Valerio (US Carisolo). Sul terzo gradino del podio è salito il veneto Riccardo Lorenzo Masiero, portacolori del Valdobbiadene. Chiudono la top five Gianmarco Gatti (Valle Anzasca) che chiude al 4° posto e Giovanni Lorenzetti (US Carisolo) 5° posto ma primo nella categoria Giovani.