A Peveragno fontane pubbliche aperte nonostante la crisi idrica? "Ragioni igieniche. Basta polemiche, situazione sotto controllo"

A Peveragno, fontane pubbliche 'aperte' nonostante la situazione di siccità (e la richiesta del governatore Cirio di accordare al Piemonte lo stato di emergenza): a segnalarlo Adriano Renaudi, capogruppo di minoranza in consiglio comunale, con una lettera inviata non solo all'amministrazione comunale ma anche al Prefetto di Cuneo.

"Al fine di evitare quanto accaduto l’anno scorso quando, nonostante l’ordinanza del sindaco di divieto di utilizzare l’acqua per irrigare i giardini notavamo con stupore che la rotatoria di via Boves veniva bagnata con copiosa fuoriuscita di acqua nella strada - scrive Renaudi, citando le fontane di piazza XXX Martiri, via San Giovanni, via Don Peirone, piazza Santa Maria, piazza San Giovanni e piazza Rocco Carboneri - , chiedo che l’inutilespreco generato dall’alimentazione delle fontane sia immediatamente evitato mediante la chiusura delle stesse sino al rientro dell’emergenza".

"Auspico vivamente che il sindaco provveda all’immediata chiusura delle fontane e che per le prossime occasioni risponda alle nostre richieste in tempi rapidi e accettabili, con solerzia e puntualità senza costringermi ogni volta a rivolgermi ad altri enti e organi competenti" conclude Renaudi.

La risposta del sindaco Paolo Renaudi non si è fatta attendere. "Prima di tutto, Peveragno non figura tra i Comuni a maggiore rischio e la situazione risulta di 'sola' pre-allerta. Le piogge dei giorni scorsi con accumuli di oltre 50 mm d'acqua in montagna hanno ripristinato un minimo di riserva idrica, e i numerosi interventi di ACDA degli ultimi mesi hanno diminuito perdite e sprechi in modo considerevole".

"Per motivi igienici è preferibile evitare la chiusura totale delle fontane ed è quindi strada da intraprendere soltanto al riscontrarsi della piena emergenza, ma comunque il flusso è stato già notevolmente ridotto - spiega il primo cittadino - . Il Comune monitora la situazione coordinandosi continuamente con ACDA e torniamo a chiedere ai cittadini la massima attenzione nell'evitare il più possibile sprechi: per ogni domanda o segnalazione si può inviare una mail a sindaco@comune.peveragno.cn.it; lo stesso invito vale per tutti coloro che ritengono, in virtù di incarichi particolari o cariche ricoperte, di utilizzare la situazione per creare ’ennesima inutile polemica. Basterebbe chiedere di conferire con il sindaco (prima autorità sanitaria sul territorio) per avere le risposte che si cercano".