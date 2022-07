Adriano Scarzella è il nuovo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo

Adriano Scarzella Ingegnere civile, residente a Mondovì con studio tecnico in Ceva, è stato eletto lunedì 27 giugno, quale Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo. Succede all’Ing. Sergio Sordo di Alba. L’Ing. Scarzella, già Vicepresidente in passate legislature e Presidente FIOPA (Federazione Ordini Ingegneri Piemonte e Valle d’Aosta), guiderà gli Ingegneri della Provincia per i prossimi quattro anni.

Nel suo incarico sarà affiancato dal Segretario Ing. Simona Isoardo e dal Tesoriere Ing. Danilo Picca.

Fare ripartire le varie iniziative dell’Ordine, a seguito del periodo di pandemia, e lavorare uniti per essere il riferimento degli Ingegneri della Provincia, sono gli obbiettivi al centro del suo programma.

“Il mio impegno sarà volto a valorizzare ulteriormente la figura dell’Ingegnere che purtroppo non è ancora considerata una figura essenziale per la sicurezza della vita dei cittadini, incentivando ulteriormente la formazione degli Iscritti, puntando in particolar modo sulla qualità e sull’eccellenza dei corsi, promuovendo e favorendo la collaborazione tra studi. Il modo di lavorare è cambiato completamente negli ultimi anni ed è necessario sostenere i colleghi in questo percorsi di innovazione, transizione ecologica, sostenibilità e modernità.

Questa collaborazione sarà indispensabile per saper cogliere la voglia di cambiamento che emerge dalla società civile indirizzandola verso una politica ordinistica basata anche sullo sviluppo sostenibile.

Il nostro impegno sarà rivolto anche verso la rappresentanza nazionale del C.N.I., che dovrà essere incalzato affinchè si confronti maggiormante con la politica, per operare una semplificazione nei campi in cui operano i colleghi ed in particolar modo, nelle pratiche burocratiche che ormai oberano gli uffici di progettazione.

Occorre far valere la nostra responsabilità, che molte volte viene ancora confusa con un mero adempimento burocratico, promuovendo ulteriormente la figura dell’Ingegnere verso la società civile e verso le istituzioni, migliorare inoltre la presenza ed il ruolo nei rapporti con il territorio, affermando la competenza degli Iscritti.

Crediamo fermamente nella valenza sociale dell'attività degli Ingegneri e vogliamo, con le nostre iniziative, promuovere la qualificazione della professione e la consapevolezza della sua importanza e centralità nella società, e per raggiungere questi obiettivi chiediamo, anche come Consiglio dell’Ordine che ho l’onore e l’onere di presiedere, la fattiva collaborazione di tutti gli Iscritti, ai quali va un sentito ringraziamento per la fiducia che mi hanno concesso".

Sono stati inoltre eletti come Consiglieri: Ing. Alloa Casale Elena, Ing. Benzo Stefania, Ing. Caranta Lorenzo, Ing. Diotto Annamaria, Ing. Maccagno Chiara, Ing. Parola Mauro Giovanni, Ing. Ponzalino Stefano, Ing. Quaglia Tatiana, Ing. Rosso Alessandra, Ing. Sarzi Sartori Giulia, Ing. Zaccaria Giuliano, Ing. iunior Gerbotto Erica.