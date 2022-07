Danni ingenti a Mondovì a privati e agricoltura, il sindaco Robaldo: "Informeremo la Regione" [VIDEO]

Sopralluogo a Mondovì da parte del sindaco Luca Robaldo e del vice sindaco Gabriele Campora, insieme alle squadre della Protezione Civile locale, per una prima conta e stima dei danni causati dal maltempo di oggi pomeriggio.

Pioggia torrenziale, vento forte e grandine copiosa hanno interessato diverse aree del monregalese.

Diversi alberi sono stati abbatturi e sradicati nell'area di Mondovì e Villanova: nello specifico, in frazione Branzola un grosso salice piangente è stato rovesciato dal vento, in via Divisione Cuneense un albero è caduto e ha richiesto l'intervento della protezione civile per la sua rimozione e altri di minori dimensioni nei pressi di Mondovicino.

Danni anche a Vicoforte la nota pizzeria "Rio della Plata" questa sera rimarrà chiusa a causa dei danni che hanno interessato il tetto e il dehor della struttura, scoperchiati dal vento.

"Danni ingenti soprattutto ai privati e anche all'agricoltura." - spiega il sindaco Robaldo - "Insieme al sindaco di Vicoforte, Valter Roattino, altro Comune fortemente colpito dalla grandinata odierna, intendiamo chiedere alla Regione un aiuto, anche in termini economici. Mi sono già sentito con il presidente Cirio, che ringrazio; questa sera comunicheremo alla Regione i dettagli sulla criticità individuate".

Secondo una prima ricognizione le maggiori criticità sono state registrate dai privati (immobili, automobili) e al comparto agricolo, quest’ultimo già severamente provato dal recente periodo di siccità.

"Ringraziamo la Protezione civile e le forze dell’ordine che hanno risposto con tempestività ed efficienza all’emergenza in atto – conclude il sindaco –. "L’attività di monitoraggio continuerà nei prossimi giorni".