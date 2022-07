Il maltempo si abbatte sulla Granda: vento forte sradica alberi ad Alba e Mondovì [FOTO]

Il maltempo, purtroppo previsto dal bollettino di Datameteo.com pubblicato nella mattinata di oggi (4 luglio) dal nostro giornale, ha effettivamente coinvolto la nostra provincia nel corso del pomeriggio.

Pioggia torrenziale, vento forte e in alcuni scenari anche grandine copiosa hanno interessato diverse aree del territorio cuneese. Con danni più o meno ingenti, a seconda dei casi.

Particolarmente coinvolta la zona del monregalese, con diversi alberi abbattuti nell'area di Mondovì e Villanova Mondovì: nello specifico, in frazione Branzola un grosso salice piangente è stato roesciato dal vento, in via Divisione Cuneense un albero è caduto e ha richiesto l'intervento della protezione civile per la sua rimozione e nei pressi di Mondovicino ne sono stati abbattuti alcuni altri.

Villanova Mondovì è stata anche interessata da una scarica di grandine di ingente portata e anche molto violenta. I chicchi, delle dimensioni di una palla da ping-pong, erano ancora ben visibili dopo il passaggio del temporale.

Danni anche a Vicoforte la nota pizzeria "Rio della Plata" questa sera rimarrà chiusa a causa dei danni che hanno interessato il tetto e il dehor della struttura, scoperchiati dal vento.

Segnalata pioggia e vento forte anche nella zona delle Langhe. I Vigili del Fuoco di Alba stanno effettuando interventi in città a seguito di chiamate di emergenza soprattutto da via Dario Scaglione, strada Cauda e in frazione Madonna di Como: si segnalano alberi sradicati e, sulle strade, parecchi centimetri d'acqua.

E' stata inoltre segnalata una nuova frana nella zona dell'ospedale di Verduno - già interessata da uno scenario simile giorni fa - , con disagi seri al traffico.

Il sindaco di Verduno Marta Giovannini si sta recando sul posto dello smottamento in zona ospedale: «Tutto il versante della pianura che interessa Roddi e Verduno è stato allagato dal forte nubifragio. Segnalo disagio nel traffico con lunghe code e sporcizia sulla strada. Mi sto recando verso l’ospedale per capire l’entità della frana che sembra coinvolgere la strada provinciale».

La SP7 si può attualmente percorrere a senso unico alternato, con la Locale di Bra che regola il traffico assieme ai cantonieri della Provincia.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.