Maltempo: a Verduno traffico bloccato per lo smottamento in zona Ospedale

Un vero e proprio nubifragio stile tropicale con forte vento e pioggia torrenziale si è abbattuto anche sull’Albese e sulle Langhe. In base alle segnalazioni che arrivano dai lettori e dai Vigili del Fuoco, che stanno lavorando alacremente, ad Alba sono in corso interventi in via Dario Scaglione, strada Cauda e in frazione Madonna di Como per alberti sradicati e allagamenti.



La SP7 in zona ospedale è stata nuovamente teatro di scene che non si vorrebbero e dovrebbero vedere: il maltempo ha causato lo smottamento del manto stradale, già avvenuto lo scorso mercoledì, e la zona pianeggiante di Roddi e Verduno presenta allagamenti, con conseguente disagio al traffico e formazione importante di code.

Ai piedi dell’ospedale al momento si viaggia a senso unico alternato per i danni che il nubifragio. A dirigere il traffico sul posto sono presenti la Polizia Locale di Bra, mentre i cantonieri della Provincia stanno ripulendo la strada per riportare la circolazione dei veicoli alla normalità, ma non si esclude la possibilità di una nuova chiusura totale alla circolazione, esclusi i mezzi di soccorso, per consentire il ripristino della carreggiata.

Il sindaco di Verduno Marta Giovannini si sta recando sul posto dello smottamento in zona ospedale: «Tutto il versante della pianura che interessa Roddi e Verduno è stato allagato dal forte nubifragio. Segnalo disagio nel traffico con lunghe code e sporcizia sulla strada. Mi sto recando verso l’ospedale per capire l’entità della frana che coinvolge la strada provinciale».