Mondovi, addio a Maria Fissore: per anni aveva gestito la “Censa”

Lutto a Mondovi per la scomparsa di Maria Fissore, che si è spenta all’età di 102 anni. Mamma di Luciana Dotto, storica dipendente del bar Lurisia, per anni aveva gestito la “censa" all'incrocio tra via Borgo Crociera e via delle Langhe, poi trasferita dall'altra parte della strada.



Lascia la figlia Luciana con il marito Renato Perotto, il nipote Cristiano con Francesca e la figlia Beatrice, la nuora Marina Gasco Ved. Dotto e i fratelli Sebastiano e Giuseppe.



Il S. Rosario sarà recitato lunedì alle ore 20 nella Parrocchia dei SS. Giovanni ed Evasio dove martedì 5 alle 10 verranno celebrati i funerali.