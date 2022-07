Pian Munè di Paesana, le “promo” dell’estate e gli eventi del fine settimana

Luglio ha portato le promozioni dell’estate nella località turistica di Pian Munè!

Promo seggiovia + pranzo in quota

A luglio il sabato.

Ad agosto dal lunedì al venerdì.

Prendi la seggiovia con andata e ritorno e pranza alla Baita in quota con antipasto, piatto a scelta, dolce e acqua a 20 euro

Promo e-bike+pranzo+piscina

Noleggio ebike a Paesana, pranzo al rifugio di Pian Munè e al ritorno tuffo e aperitivo in piscina a Paesana- La formula è valida tutti i giorni fino alla fine di agosto.

Dal Lunedi al Venerdi 65 euro (esclusi festivi).

Sabato, domenica e festivi 85 euro.

Secondo appuntamento con le Cene in Baita

Questa volta il tema è Grigliata Estiva di carne o vegetariana, godendosi il fresco e i colori del tramonto in montagna.

Gradita la prenotazione whatsapp al numero 3286925406

Possibilità di salire alla baita in seggiovia entro le 17.00.

Menù cena 20 euro - Menù Bimbi 10 euro.

Domenica 10 luglio

Laboratorio Didattico “Insetti e Anfibi”

Alle 14.00 partenza dal rifugio di Pian Munè per scoprire insieme il piccolo mondo nascosto del bosco e delle praterie montane: farfalle, coccinelle, ragni, rane e girini, formiche, coleotteri... Se ne hai una a casa, porta con te una lente di ingrandimento per osservarli da vicino in tutte le loro forme e colori!

Partecipa e richiedi il timbro sul Manuale del Giovane Esploratore!

Domenica 10 luglio

Notturna ai Laghi Luset per camminatori adulti.

Per scoprire le bellezze naturali che puoi vedere solo quando scende la sera.

Partenza alle ore 17.00 dal rifugio a valle con arrivo ai Laghi Luset, al ritorno ci attende cena tipica alla baita in quota e discesa al chiaro di luna. Salita in circa 2 ore e mezza (tempi dimezzati utilizzando la seggiovia in salita, ultima salita alle 16.50) e discesa di circa 50 minuti dai laghi alla baita in quota.

Attrezzatura necessaria: Abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, torcia frontale

28 euro cena e accompagnatore naturalistico

Novità di luglio

Pian Munè è arrivato su Telegram, seguici per scoprire tutti gli eventi!

Per informazioni e prenotazioni contattaci al numero 3286925406, anche whatsapp