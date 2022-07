Valle Grana: Gastaldi (Lega), stop ripetitori Mediaset ennesima discriminazione per territori montani

“Lo stop ai ripetitori del gruppo Mediaset in Valle Grana e in altre zone del Piemonte è l’ennesimo episodio di discriminazione nei confronti dei territori montani. Ho presentato un’interrogazione al Mef affinché gli utenti dei comuni interessati possano usufruire dei segnali televisivi senza ulteriori disagi. Basta con questa disparità di trattamento. Mentre c’è chi, come Regione Piemonte, si spende attivamente per scongiurare la desertificazione dei piccoli borghi, incentivando la residenzialità e l’offerta dei servizi, altri mandano tutto all’aria con decisioni assurde come questa. A chi vive in montagna devono essere garantiti gli stessi diritti dei residenti dei grandi centri urbani”.

Così il deputato della Lega e sindaco di Genola, Flavio Gastaldi.