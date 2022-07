Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro auto contro moto questa mattina, lunedì 4 luglio nel centro di Ormea. L'incidente è avvenuto in via Generale Stefano Cagna poco prima della chiesa.

Sul posto i vigili del fuoco di Ormea per la messa in sicurezza dei mezzi e l'ambulanza dell'emergenza sanitaria. Non ci sarebbero feriti gravi.