Cuneo, incidente nella rotonda del piazzale 'Porta Mondovì': traffico congestionato

Incidente nel pomeriggio di oggi (lunedì 4 luglio) a Cuneo, nei pressi della rotonda antistante il parcheggio del piazzale 'Porta Mondovì', l'ex 'piazzale delle uve'.



Coinvola una sola auto, uscita fuori strada per cause ancora da determinare. Sul posto i carabinieri e l'emergenza sanitaria.



Ampio il disagio al traffico - in queste ore già ingente - : gli automobilisti si stanno facendo passare uno per volta, a scorrimento particolarmente lento.