E' Simone Ruzza, responsabile di Anvolt Cuneo, la vittima dell'incidente in moto a Centallo

E' Simone Ruzza, 51 anni residente a Centallo, l'uomo deceduto ieri sera, domenica 3 luglio, nel drammatico incidente stradale avvenuto alle porte del paese, sulla provinciale 169 in regione Crosia.

Simone Ruzza era responsabile della delegazione cuneese di Anvolt, l'Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori. Lo era dal 2016 quando la sede era stata aperta a Cuneo, in via Meucci 9. Sconvolti i volontari che hanno appreso la notizia nella tarda serata di ieri. Dalla sede centrale dell'Anvolt di Milano: "Una grave perdita per noi e per tutte le persone care che lascia. Aveva tre figli. Era una bella persona, un bravissimo ragazzo. Siamo ancora scioccati"

Ruzza era alla guida della sua moto quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato contro un'autovettura guidata da una donna che è rimasta illesa.

Oltre ai tre figli, lascia la compagna Ideale Lamattina.