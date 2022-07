Violenti temporali nella serata di ieri su Langhe e Roero: Vigili del Fuoco al lavoro per i danni

Dopo una giornata di caldo intenso, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta ieri sera su alcune zone della provincia Granda, in particolare tra Langhe e Roero, causando parecchi danni.

Durante la serata, tra le 22 e le 23, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati sul territorio con diverse squadre.

A Santo Stefano Belbo una squadra ha dovuto mettere in sicurezza un palo della luce che si era incendiato, probabilmente a causa di un fulmine, mentre a Trezzo Tinella il temporale ha trascinato fango e detriti in via Cappelletto. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per liberare la sede stradale.

Altro intervento intorno alle 11 a Bra per liberare la carreggiata della tangenziale da un albero per il forte vento.

Infine, alle 22,20, ancora Vigili del Fuoco al lavoro per domare un principio d'incendio, anche in questo caso quasi sicuramente causato da un fulmine, ad alcuni pannelli fotovoltaici in corso Notria, ad Alba.