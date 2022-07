Parata di stelle al compleanno del direttore di Pegaso

Sessanta candeline per il dottor Carmine Maffettone, il cui impegno accademico collega la formazione didattica a quella manageriale e lavorativa, missione che ha consolidato nel tempo, nella città di Bra, l'amicizia con il Banchiere internazionale e saggista finanziario per studenti.



Un'autentica parata di stelle - è proprio il caso di dirlo in omaggio al nome dell'ateneo telematico divenuto punto di riferimento nazionale e territoriale di area vasta per il Nord Ovest - è quella che ha contraddistinto la partecipazione ai festeggiamenti del Dottor Carmine Maffettone, apprezzato dirigente universitario e direttore dell'istituzione accademica denominata Pegaso per le sedi di Bra, città di adozione e residenza dello stesso, Alba e Barolo in Piemonte e Imperia in Liguria.



Pegaso è una realtà la cui vocazione all'utilizzo delle moderne tecnologie interattive si coniuga in maniera armonica con un consolidamento geografico di alta qualità in alcuni luoghi molto rappresentativi e significativi per importanza economica del territorio di insediamento e per il valore degli edifici designati come sedi di ateneo.



Hanno preso parte agli auguri di compleanno, tra i numerosi e molto importanti invitati, il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Banchiere internazionale Beppe Ghisolfi - da oggi in viaggio verso Parigi per il congresso dell'istituto mondiale delle casse di risparmio - e l'imprenditore agroindustriale Luca Baravalle, fondatore e presidente della omonima fondazione da poco costituita con finalità di progettazione e di promozione sociale. Amministrazioni pubbliche, economia finanziaria e aziendale e Istituzioni sociali nate dall'unione tra finanza e impresa, sono altrettante categorie di interlocuzione e collaborazione con il mondo accademico nel quadro delle opportunità offerte dallo studio sia in presenza che in modalità remota, il quale costituisce una modalità importante di rilancio della coesione e del riequilibrio territoriale.