USA: su Taiwan contro la Cina non più ambiguità, ma “chiarezza strategica”

Negli ultimi tempi Biden si è espresso in maniera piuttosto forte per quanto concerne la posizione degli Stati Uniti nella questione di Taiwan, facendo capire che in caso di aggressione cinese gli americani non esiteranno ad aiutare Taipei. Negli anni passati vi era stata una certa “ambiguità strategica” da parte degli USA, ma oggi sembra si sia passati alla “chiarezza strategica”, come auspicato da diversi consiglieri militari. A Washington infatti si pensa che la Cina non faccia nulla per nascondere i preparativi dell’invasione, ma si ritiene anche che un atteggiamento più deciso da parte di Biden fungerà da deterrente. Non tutti sono d’accordo: come riferisce il sito Strumenti Politici, vi è tra gli altri l’esponente del think tank “German Marshall Fund of the United States” Bonnie S. Glaser che invita a ragionare di più e meglio su quali siano i gesti da fare, perché i vertici americani non sanno veramente che cosa potrebbe scoraggiare Pechino dall’aggressione e cosa invece spingerla ad agire. Secondo il capo dei servizi di spionaggio taiwanesi, la Cina non sarebbe più così certa di realizzare un’invasione, dopo aver analizzato l’esperienza russa in Ucraina. Proprio l’operazione speciale russa dovrebbe essere studiata per capire meglio come reagire: è quanto sostiene il Ministro degli Esteri di Taiwan. Secondo Taipei e anche secondo Washington, la via più efficace sarebbe quella di una risposta asimmetrica. A questo fine, nel 2021 e nel 2022 Biden ha approvato quattro lotti di materiale bellico da vendere a Taiwan, con un valore complessivo di più di un miliardo di dollari. L’ultima vendita sarà perfezionata presto e riguarda pezzi di ricambio per la manutenzione e l’approntamento delle navi militari taiwanesi.