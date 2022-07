"Alza la testa": alla Banca del Vino di Pollenzo mostra fotografica sulla disabilità

“Alza la testa” è un progetto fotografico che nasce con l’obiettivo di raccontare la disabilità attraverso le immagini, in particolare attraverso i volti delle persone, attraverso le loro espressioni, i loro occhi e le loro emozioni.

Ogni immagine, ogni fotografia è accompagnata da una parola che, secondo l’artista, rappresenta l’immagine stessa.

Uno degli obiettivi della mostra è quello di mettere le persone che la osservano in condizione di soffermarsi a riflettere sul significato di queste parole.



“Alza la testa” è inoltre un modo per portare la Cooperativa Progetto Emmaus e in particolare i ragazzi che la vivono all’interno della società, far conoscere questa realtà anche in contesti insoliti e nuovi.

Dopo due di stop forzato nei prossimi mesi la mostra è ospitata dalla “Banca del Vino”, una cantina situata a Pollenzo. Un luogo unico che racchiude in sé l’eccellenza enologica italiana. La scelta del posto nasce dal desiderio di unire due realtà apparentemente differenti per diffondere cultura e informazione.



Dare la possibilità alle persone che passeggiano tra i corridoi della Banca del Vino di godere della mostra, di soffermarsi e di accedere ad un mondo diverso che porta con sé emozioni e riflessioni.



“Alza la testa” è la prima mostra fotografica di Manuele Galante, realizzata in collaborazione con la Cooperativa sociale Progetto Emmaus attiva dal 1995 nella zona di Alba, Bra, Langhe e Roero con l’obiettivo di creare inclusione sociale e opportunità di lavoro a favore di persone fragili.



Le fotografie nascono dall’incontro tra Manuele e le persone con disabilita che frequentano alcune attività organizzate dalla Cooperativa stessa.



La mostra è iniziata il 2 luglio presso la Banca del Vino di Pollenzo, seguirà un rinfresco dove sarà possibile degustare il vino 8pari, prodotto dalla Cooperativa Sociale Progetto Emmaus grazie all’ inserimento lavorativo di persone fragili.

La mostra sarà visitabile con ingresso libero fino a settembre 2022 nei seguenti orari, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 19 presso la Banca del Vino.



Si ringrazia per il sostegno e la collaborazione la Fondazione CRT, il Comune di Bra, la Banca del Vino, L’Università di Scienze Gastronomiche, Slow Food, la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus.