Con la festa patronale di San Luigi, Busca ha dato via all'estate

Il fine settimana della festa patronale di san Luigi era incominciato venerdì 1° luglio con l’ottima riuscita della Notturna in Busca con trenta staffette al via sul percorso di 1100 metri in centrocittà, dalla categoria Allievi in su, organizzata dalla Podistica Buschese, ed è proseguito alla grande con tutti gli altri appuntamenti in programma: la sera stessa “Ciao Sergio” al cinema Lux, serata dedica a Sergio Torta, musicista e popolare intrattenitore morto prematuramente, organizzata da Vivi Busca, White Music & Wine, la serata organizzarla è l’associazione Assoimprese busca sabato 2 luglio con negozi aperti, aperitivi e degustazioni, esposizioni d’arte e bella musica per tutta la sera, e “Notti da Oscar. Cinema sotto le stelle” alle ore 21 sulla terrazza del castello del Roccolo con il film-ritratto di Ezio Bosso a firma di Giorgio Verdelli “Le cose che restano”. Sabato e domenica grande partecipazione di pubblico nel parco-museo dell’Ingenio per la terza edizione di Busca Bricks, esposizione di costruzioni e diorami realizzati con i mattoncini LEGO®. Tanto successo anche per il raduno nazionale “Una vespa per amica", domenica mattina, evento realizzato dal Vespa Club Busca.



"Grazie a tutti gli organizzatori - hanno detto il sindaco Marco Gallo e l'assessore Diego Bressi - la città con diverse associazioni si è di nuovo dimostrata unita e attiva: una partecipazione che fa ben sperare e premia l'impegno di molti".