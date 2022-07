Guarene: quattro gli appuntamenti al Roero Music Fest 2022

Quattro gli appuntamenti del programma 2022 per il Roero Music Fest a Guarene. In apertura , il 31 luglio, Mauro Ermanno Giovanardi, cantante dei La Crus, che nel 2011 porta Io confesso in gara al festival di Sanremo. Un evento fra talk e concerto per rimanere ammaliati dalla sua voce in una serata che ripercorrerà alcune delle sue canzoni più belle insieme ad alcuni grandi successi della canzone d’autore italiana.



Il 12 agosto è la volta della notte delle chitarre con Michele Libraro e Fabio Barbagallo, entrambi esponenti italiani della chitarra classica. In programma musiche della tradizione napoletana e italiana el’immancabile tango che sulla sei corde acquisisce un fascino particolare.



Il 28 agosto sarà invece Filippo Cosentino con la sua chitarra baritona a intrattenere il pubblico del festival. Riconosciuto come uno dei principali musicisti europei con numerose presenze in festival del Continente e Oltreoceano, arriva a Guarene con un programma d’eccezione con alcuni dei successi principali tratti dai suoi dischi Best Seller Baritune, Leave the thorn take the rose e Heros.

Un concerto all’ insegna della melodia, la linea immaginaria capace di tracciare una rotta tangibile in un tempo astratto: quello della musica. Canzoni italiane, country, jazz e anche arie d’opera in una serata che sorprenderà.



Chiude il programma il 9 settembre il pianista Lorenzo De Finti in duo con il trombettista Alberto Mandarini con il progetto Lullabies from an Unknown Time.

Entrambi musicisti con una affermata carriera espressa in festival continentali e internazionali, saranno i protagonisti di una serata in compagnia di ninna-nanne che ci porteranno in quel limbo che è lo stato di incoscienza prima di prender sonno.



Per prenotare i biglietti: clicca qui