Alessio Mattei è il nuovo Primario di Pneumologia al S. Croce e Carle di Cuneo

Alessio Mattei è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

57 anni, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, specializzato in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia presso lo stesso Ateneo, il dottor Mattei è in possesso della certificazione di Esperto nei Disturbi Respiratori nel Sonno ed è autore e coautore di numerose pubblicazioni.

Dal 2000 è in servizio presso la Struttura Complessa Pneumologia alle Molinette Città della Salute e della Scienza di Torino dove, oltre a svolgere attività di reparto gestisce l’ambulatorio dedicato ai disturbi respiratori nel sonno, l’ambulatorio dedicato alla ventilazione domiciliare a lungo termine oltre all’ambulatorio di riferimento per Torino e Nord-Ovest Piemonte per i pazienti affetti da SLA, nell’ambito del quale gestisce un servizio di Telesorveglianza e Assistenza Domiciliare finanziato dalla Regione Piemonte.

La preparazione ed esperienza del dr. Mattei nella gestione dell’approccio ventilatorio per pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta e cronica, gli ha consentito di coordinare attivamente in modo ottimale sia l’organizzazione sia la gestione del reparto di semintensiva respiratoria nel periodo COVID, nell’ambito della Struttura di Pneumologia.