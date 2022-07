Covid-19, Cirio: "Importanti i ricoveri, non i contagi. In Piemonte dati non preoccupanti"

"Quello che è importante ormai non è tanto il numero dei contagi, sono i ricoveri. In Piemonte oggi ci sono una decina di posti in terapia intensiva occupati, su una regione di quasi 4 milioni e mezzo di abitanti: dobbiamo monitorare con attenzione, ma neanche parlare di dati così tanto preoccupanti". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio commenta gli attuali numeri dei contagi da Covid-19.