Fondazione CrSaluzzo: importanti contributi al futuro Polo della Disabilità, al Castello di Lagnasco e al raddoppio della Dialisi

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ha deliberato la prima sessione erogativa per il 2022 elargendo 827 mila e 300 euro complessivi per 107 richieste su 182 pervenute.

Per il settore attività Beni Culturali - Arte, ambito che ha fatto la parte del leone con 240.000 mila euro deliberati, l’importo più importante di 120.000 euro è andato al castello di Lagnasco per la rifunzionalizzazione del percorso museale di visita. Ovvero per il lavoro di adeguamento di conformità alle norme antincendio nell’obiettivo di riportare alla fruizione il complesso dei castelli Tapparelli d’Azeglio.

Per il settore Salute pubblica per il quale sono stati stanziati 175.400 mila euro complessivamente la cifra più alta, di 100 mila euro è stata elargita per il progetto del raddoppio della dialisi nell’ospedale di Saluzzo.

Il restauro del Complesso di San Bernardino, con la rifunzionalizzazione di una parte del convento, già istituto Magistrale a Polo per la disabilità, futura sede dei due centri diurni di Saluzzo: Le Nuvole e San Lazzaro, sono andati complessivamente 160 mila euro: di cui 80 mila euro su richiesta del Comune di Saluzzo per il progetto stesso e 80 mila su richiesta della residenza Tapparelli che ha in capo la porzione dell’immobile e la realizzazione.

Per il settore assistenza anziani i contributi complessivi ammontano a 120 mila euro, come per settore Istruzione andati su progetti e realizzazioni di Scuole cittadine e territorio attraverso 30 domande accolte.

Per il settore Sviluppo Locale, 99 mila euro e 20 domande accolte. L’importo maggiore alla Fondazione Agrion di Manta: 13 mila euro per il progetto di prevenzione malattie di colture ortofrutticole, finalizzato a portare a livello aziendale tecniche di controllo della sanità del materiale vegetale in ambito frutticolo e di trattamenti preventivi in vivaio per il settore orticolo, utili a prevenire l’insorgenza di malattie.

10 mila euro alla cooperativa Il Casolare per lo sviluppo di una fattoria didattica. 10 mila euro alla onlus San Lorenzo per la Festa della Vita 2022, incontro internazionale sulla collina di Saluzzo presso la Comunità il Cenacolo di madre Elvira e il Villaggio della Pace, che porta migliaia di persone da vari paesi del mondo.

Per l’attività sportiva complessivamente 10 mila euro, per il settore volontariato complessivamente 62 mila euro.

L’elenco di tutti i contributi che il Cda è consultabile sul sito della Fondazione CrSaluzzo.