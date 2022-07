Alba Cheer: Europeo agrodolce per gli Young Titans

Ha un sapore agrodolce l’europeo degli Young Titans.

Dalla trasferta ad Atene Alba Cheer porta a casa un quinto posto per il team junior coed Elite.

La gara è iniziata sabato 2 Luglio, con le semifinali, dove gli Young Titans hanno presentato una routine che nonostante alcuni errori ha comunque permesso l’accesso in finale con il quarto punteggio sulle cinque concorrenti presenti.

Ieri, domenica 3 luglio, il team di Alba Cheer ha presentato la routine che ci si aspettava, praticamente perfetta.

Nonostante questo la classifica ha decretato il quinto piazzamento, al cospetto di due squadre norvegesi e due finlandesi che hanno presentato esercizi di una caratura tecnica superiore.

Anche una penalità nello scoresheet per un’infrazione regolamentare degli Young titans, che comunque non incide sul verdetto della graduatoria.

Alla luce di questa trasferta europea ciò che pare evidente è l’elevato livello tecnico dei team internazionali, che in particolare quelli del nord Europa hanno mostrato in ogni categoria, oggi superiore a quello attualmente espresso dai Titans.

Altrettanto, ed è questo il lato più positivo, gli Young Titans si sono dimostrati in grado di sviluppare un importante miglioramento nell’ultimo mese di preparazione, culminato nella capacità di correggere gli errori del primo giorno e concretizzare una solida routine nella finale odierna, segno che il duro lavoro ha in qualche modo pagato. Si conclude con questa competizione una stagione importante per Alba Cheer, che ha visto i team progredire e gareggiare a testa alta contro i grandi in Europa e nel mondo.

L’attesa ora è per quella che verrà, alla ricerca di un nuovo step che dia una sempre maggiore valenza internazionale al programma sviluppato alla Titans.