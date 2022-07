Cuneo Granda Volley all'esordio nel vivo Lega Volley Summer Tour (VIDEO)

Con il roster per la stagione 22/23 ormai quasi al completo e la data del via della preparazione fissata per giovedì 18 agosto, Cuneo Granda Volley è pronta ad attivare la modalità estate con la sua prima partecipazione al vivo Lega Volley Summer Tour, competizione di Sand Volley 4×4 che dopo due anni di stop causa pandemia torna con tre tappe su alcune delle più belle spiagge italiane.

LE TAPPE

Si parte il weekend del 9-10 luglio con la 16^ Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro, si prosegue a Riccione il fine settimana successivo con la 22^ Coppa Italia e si chiude infine a San Benedetto del Tronto, scelta come cornice per la due giorni che assegna il titolo del 27^ Campionato Italiano tra il 23 e il 24 luglio.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Cuneo sfiderà Brescia, Monza, Casalmaggiore, UYBA e San Giovanni in Marignano.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE

Le tre tappe saranno seguite sui social e online, con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega e le finali in esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà l’evento anche con servizi sul telegiornale sportivo.

IL ROSTER DI CUNEO GRANDA VOLLEY

La società di via Bassignano affronterà il suo debutto nella competizione con un roster di dodici atlete all’interno del quale verranno selezionate le giocatrici che scenderanno in campo nelle tre tappe. Con capitan Noemi Signorile che disputerà il vivo Lega Volley Summer Tour con la canotta di San Giovanni in Marignano la regia biancorossa verrà affidata alla nuova team manager della prima squadra Lidia Bonifazi, beacher di buon livello. Con lei ci saranno Sofya Kuznetsova, presente solo per la prima tappa perché convocata in Nazionale dal 16 luglio, Sara Caruso e Alice Gay. Tre gli elementi della Granda Volley Academy: oltre alla schiacciatrice Beatrice Battistino, che ha già esordito in A1, ci saranno le new entry Chiara Binda, centrale classe 2005, e Alessia Cerutti, palleggiatrice classe 2005. Completano il roster i nuovi acquisti Agnese Cecconello e Lara Caravello, quest’ultima compatibilmente con gli impegni sulla sabbia con l’ex compagna di squadra Giulia Gennari, Lucrezia Formenti, libero reduce da una stagione in Serie B2 a Alba con Lidia Bonifazi, la beacher Kate Fretti e la schiacciatrice classe 1994 Martina Gabellini, che nella prossima stagione vestirà la maglia della Lasersoft Riccione Volley (Serie B2).La formazione cuneese ha iniziato a allenarsi lunedì 4 luglio presso la Tenuta Larenzania a Dogliani, sede dell’Academy Summer Camp; a guidarla il responsabile tecnico Antonio D’Ambrosio, scoutman dell’Hermaea Olbia (Serie A2), coadiuvato da Domenico Petruzzelli, vice allenatore della prima squadra.

PAOLO CORNERO, DIRETTORE GENERALE CUNEO GRANDA VOLLEY

«Dopo due estati condizionate dalla pandemia quando ci è stato proposto di partecipare al vivo Lega Volley Summer Tour abbiamo accettato con entusiasmo. Al di là dei risultati che arriveranno sulla sabbia per noi si tratta di un’ottima occasione per iniziare a fare gruppo in vista della prossima stagione e per inserire subito al meglio la new entry Lidia Bonifazi, che avrà modo di conoscere le atlete giocandoci insieme. La competizione sarà anche una vetrina importante per alcuni dei nostri sponsor come Acqua S.Bernardo, Bosca e Costadoro, che avranno un’ampia visibilità sul web, in tv e sulla carta stampata».