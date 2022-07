Hockey femminile: HF Lorenzoni, anche la Supercoppa in bacheca!

Sabato 2 luglio l'HF Lorenzoni si è aggiudicata la Supercoppa mettendo un sigillo ad una ottima annata che l' ha vista protagonista con il successo nel campionato indoor e e all'aperto.

Magico triplete... e per poco non si è riusciti a ripetere l'en plein del 2018, a causa della sconfitta agli shot in Coppa Italia dopo il pareggio verso l'Argentia a Bra nel penultimo week end.

Sul campo romano dell'Unione Capitolina la squadra di Gualtiero Berrino ha consumato la sua voglia di rivalsa contro la forte squadra dell'Argentia di Cernusco, titolare della Coppa Italia: non ha concesso nulla dimostrando di esser determinata a conquistare la Supercoppa.

Partita dura, disputata con temperature al limite, in cui le atlete di Bra hanno dato tutto dimostrando una buona tenuta atletica e mentale soprattutto dopo il 51mo quando Lucero Suya è riuscita a capitalizzare un affondo personale superando la portiera della Nazionale Caruso. Si chiudeva sull' 1 a 0 ed era tempo di inneggiare alla loro terza Supercoppa a festeggiare davanti ai propri tifosi al seguito e al Presidente Pino Calonico presente alla trasferta romana per applaudire le sue atlete capaci di una annata speciale.