Tuffi, Mondiali Budapest: Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria al quinto posto nel sincro mixed da piattaforma

La sesta giornata alla Duna Arena di Budapest regala tante soddisfazioni alla coppia azzurra formata da Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria.

La coppia conclude la finale del sincro mixed da piattaforma con un punteggio di 269.34 che vale un quinto posto mondiale.

"Un quinto posto mondiale ha sempre un grande valore – dichiara l’atleta cuneese allievo di Claudio Leone - Certamente il punteggio poteva essere un po' più alto la Germania (quarta con 286.38) non è poi così lontana. Le prove sincro sono sempre difficili, perché la buona esecuzione individuale del tuffo non basta: lavoreremo in queste settimane per essere più puliti anche nel sincronismo"