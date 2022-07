Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, una novità e tante conferme nello staff tecnico 22/23

Una novità e tante conferme nello staff tecnico che affiancherà Luciano Pedullà alla guida della Bosca S.Bernardo Cuneo nella stagione 2022/2023.

Per la settima stagione consecutiva Domenico Petruzzelli siederà ancora sulla panchina cuneese in qualità di vice allenatore. Una permanenza, la sua, fortemente voluta da Pedullà e segno di continuità e di stima reciproca tra il tecnico pugliese e la società di via Bassignano. Dalla Serie B1 fino a gara 3 dei quarti dei play-off scudetto, Petruzzelli e Cuneo Granda Volley sono cresciuti insieme e intendono continuare a farlo.

Altra conferma importante è quella dello scoutman Fabio Genre, anche lui alla settima stagione in biancorosso.

Lo staff tecnico si arricchisce di una pedina giovane e fortemente motivata: si tratta di Lorenzo Pedullà, figlio di Luciano. Il nuovo assistente allenatore della Bosca S.Bernardo Cuneo, nonostante i soli diciannove anni e gli studi di Scienze Motorie ancora in corso, ha all'attivo già diverse esperienze nel settore, come quella da assistente allenatore della Nazionale romena e primo allenatore in alcune società di Novara nell'orbita Igor Gorgonzola Novara. Reduce da una stagione da coach della U.S.D. San Rocco nel campionato Regionale Under 16, è atteso da un'estate a stelle e strisce con la partecipazione ai camp della Stanford University in qualità di assistente allenatore.

Confermatissimo, infine, il preparatore atletico Giorgio Borghi, che per la terza stagione consecutiva sarà chiamato a portare le gatte nella miglior condizione fisica possibile e a svolgere un lavoro sempre più importante di prevenzione degli infortuni

GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO CUNEO GRANDA VOLLEY «Le conferme di Petruzzelli e Genre, alla settima stagione con noi, sono state fortemente volute per dare continuità in un contesto di cambiamento rappresentato dall'arrivo di Luciano Pedullà. L'innesto di Lorenzo Pedullà porta una ventata di entusiasmo e di freschezza e ci permetterà di alzare il livello sia nella gestione degli allenamenti sia nella preparazione delle partite. Giorgio Borghi nelle sue due prime stagioni con noi ha mostrato una passione crescente per la nostra realtà, che si aggiunge a una grande professionalità: siamo felici di averlo ancora nel nostro staff».

DOMENICO PETRUZZELLI, VICE ALLENATORE CUNEO GRANDA VOLLEY «Non vedo l'ora di iniziare la mia settima stagione a Cuneo e di proseguire un percorso che dalla Serie B1 ci ha portato fino ai quarti dei playoff scudetto. Gli stimoli non mancano: dopo cinque anni con Andrea Pistola, lavorare con Luciano Pedullà sarà un'occasione di crescita e di scambio reciproco. Sarà importante trovare al più presto una buona sintonia a livello di staff per poi trasmetterla a tutto il gruppo. Sono contento di vivere anche l'esperienza del Vivo Lega Volley Summer Tour, nella quale affiancherò il responsabile tecnico Antonio D'Ambrosio, un collega e amico».

LORENZO PEDULLÀ, ASSISTENTE ALLENATORE CUNEO GRANDA VOLLEY «Quella di Cuneo sarà la mia prima esperienza in Serie A1: ci arrivo con umiltà, entusiasmo e tanta voglia di imparare. Ringrazio la società per la fiducia; non vedo l'ora di iniziare».

FABIO GENRE, SCOUTMAN CUNEO GRANDA VOLLEY «La conferma nello staff della Cuneo Granda Volley è un grande sogno che continua. Ormai faccio parte di questa grande famiglia dal lontano 2016 dove vincemmo i playoff per l’A2 nel giorno del mio compleanno. Da allora ho sempre dato tutto me stesso con grande cuore, passione e voce. Essere stato confermato per l’ennesimo anno è un grande riconoscimento per il lavoro svolto e mi dà la carica e la grinta per un’altra stagione in cui daremo tutto per far divertire i nostri tifosi».

GIORGIO BORGHI, PREPARATORE ATLETICO CUNEO GRANDA VOLLEY «Sono molto felice e orgoglioso di proseguire quest’avventura nella squadra della mia città. Sarà molto stimolante lavorare con giocatrici di altissimo livello e un nuovo allenatore di grande esperienza e professionalità».