Volley femminile A1 - Cuneo, inizia l'era Pedullà: "Affronto questa avventura con grande entusiasmo!" (VIDEO)

Sta per iniziare una nuova avvincente stagione e la Bosca S.Bernardo Cuneo punta a confermarsi, se non migliorare, nel campionato di A1 Femminile.

Archiviata l'era Pistola ecco sulla panchina del team biancorosso Luciano Pedullà, esperto coach novarese con trascorsi di prestigio in Italia e all'estero.

Le dichiarazioni di Pedullà, intervistato presso la tenuta Larenziana di Dogliani, sede del camp targato Granda Volley Academy.

LA SCHEDA DI LUCIANO PEDULLA'

Nato a Novara il 3 agosto 1957 Pedullà, professore di educazione fisica, inizia come assistente allenatore a Sumirago nel 1989/1990. Dopo la scalata in quattro stagioni dalla B alla massima serie, nel 1995/1996 si trasferisce ad Omegna, dove cresce molte giovani di talento, tra cui Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo. Nella stagione 1999/2000 con Trecate vince la Coppa Italia di A2 e centra la promozione in Serie A1. La squadra si sposta a Novara e Pedullà ne è il coach per altre due annate prima delle stagioni a Forlì e Chieri, al termine delle quali inizia la sua avventura in azzurro. Da allenatore della Nazionale Juniores vince l’Europeo nel 2004 e chiude quarto al Mondiale in Turchia nel 2005. Nel 2006/2007 torna ad allenare un club portando il Sassuolo alla conquista della Coppa Italia di Serie A2, poi ancora Novara, dove nel 2009 si impone in Coppa CEV. Nel 2011/2012 è a Pesaro, nel 2013 a Cislago per cinque mesi come direttore tecnico e allenatore dell’Under 16, Under 18 e B2 dell’US Cistellum. Nella stagione 2013/2014 torna nella sua città natale, dove vince la Coppa Italia 2015, anno in cui fa la sua prima esperienza all’estero come responsabile tecnico della Nazionale tedesca. Poi la stagione a Monza, con cui raggiunge la prima qualificazione ad una manifestazione europea nella storia del club, e nel marzo del 2019 ancora un’avventura all’estero, questa volta con la Nazionale romena, che guida per due stagioni conquistando la European Silver League nel 2019. Nel giugno del 2021 diventa direttore tecnico della Scuola di Pallavolo di Orago.