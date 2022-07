Bra, lavori in corso per la realizzazione dell’ascensore nella scuola Don Milani

Sfruttando il periodo di pausa dalle lezioni, l’Amministrazione braidese si sta adoperando per alcuni interventi sugli istituti scolastici braidesi. Il principale riguarda la costruzione di un ascensore nella scuola primaria Don Lorenzo Milani (largo Europa), i cui lavori sono attualmente in corso. "All’interno di finanziamenti nazionali, abbiamo deciso di predisporre 130 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio, con la conseguente possibilità di utilizzo di tutti i piani", spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa. "Questo avviene anche al fatto che la scuola, dopo aver riscontrato in passato alcuni problemi per quanto riguarda le iscrizioni, oggi, anche grazie ai contributi del comitato di quartiere e del corpo insegnanti, fa riscontrare un forte aumento di studenti. Così, se prima i ragazzi disabili potevano accedere solo al piano terra, con l’ascensore potranno usare anche i superiori".

L’installazione della cabina verrà completata prima dell’inizio del nuovo anno scolastico; il completamento dell’operazione invece potrebbe avvenire anche in un secondo momento, in quanto dipende dalla disponibilità delle forniture, data l’attuale instabilità del mercato. In ogni caso i lavori non disturberanno le attività scolastiche che ripartiranno il prossimo settembre. Nel frattempo, attività di manutenzione portate avanti dal Comune continuano distribuite su tutti gli edifici sul territorio braidese.