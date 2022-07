Rinnovate le cariche del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro: Isaac Carrara confermato presidente con il vice Davide Bonanni

Si è svolta lo scorso venerdì 1° luglio l'assemblea del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro durante la quale sono state rinnovate le cariche sociali del gruppo.

I risultati delle votazioni hanno riconfermato alla presidenza Isaac Carrara, coadiuvato dal vice presidente Davide Bonanni.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Danila Andreis, Alessandro Brignacca, Mattia Brignacca e Paolo Rubado.

L'incontro è stato occasione per fare il punto sulle molte iniziative in corso e su quelle verranno portate avanti nei prossimi mesi. I prossimi concerti in programma sono: a Garessio sabato 16 luglio al Ponte, in Viale Marro, e venerdì 5 agosto al Borgo in piazza Battuti Parvi. Nel pomeriggio di domenica 21 agosto è inoltre previsto un concerto a Ormea, in località Colma.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha subito riconfermato nella sua posizione il segretario Daniele Degioannini, e sono stati riconfermati alla Direzione Artistica lo stesso presidente Isaac Carrara in collaborazione con il maestro direttore Gianni Vinai.

All’assemblea ha inoltre partecipato una nuova socia dell’associazione, la giovane musica Anna Odasso, che aveva già esordito in pubblico durante il concerto svoltosi al Parco Fonti San Bernardo sabato 4 giugno.

“Voglio ringraziare tutti i soci per la fiducia che hanno deciso di accordarmi." -dichiara il presidente Isaac Carrara - "Ringrazio il Direttivo uscente per il grande lavoro svolto in questi anni, durante i quali nonostante la pandemia e tutte le restrizioni conseguenti è stato fatto tutto il possibile per mantenere le attività dell’associazione e continuare a portare avanti numerose iniziative. Voglio augurare un buon lavoro al nuovo direttivo, con cui sono sicuro potranno essere portati avanti molti obiettivi interessanti per la nostra realtà associativa.”