Govone dice addio a Luciana Cantamessa, la signora del catering

Una passione per la cucina della tradizione piemontese diventata un lavoro più di trent’anni fa attraverso l’allora innovativa formula del “catering”, introdotta sulle colline di Langhe e Roero in una forma quasi pionieristica e con grandi riscontri di pubblico. Il lavoro e la famiglia al centro, quindi, ma senza dimenticare l’attenzione al prossimo. E infine l’amore per la scrittura, scoperta degli anni più recenti, consegnato alle pagine di “Una chiacchierata con il passato”, volume che pubblicò per i tipi dell’Araba Fenice nel 2016.



Tre aspetti che, in momenti diversi, hanno contraddistinto la vita di Luciana Cantamessa, figura conosciuta ben oltre i confini di Langhe e Roero non soltanto per aver fondato l’avviata attività di ristorazione ora condotta dai figli, ma anche per il suo impegno nel sociale, come quando nel 2018 contribuì finanziariamente alla realizzazione di un pozzo per la raccolta dell’acqua in Burkina Faso.



Ora a parlare di lei saranno ancora le ricette che ha lasciato: la donna è mancata domenica 3 luglio all’età di 84 anni. Classe 1938, da nove combatteva contro una grave malattia, affrontata con coraggio e tenacia. Quelle stesse qualità che aveva dimostrato ogni giorno anche sul lavoro, per decenni portato avanti al fianco del marito Giuseppe Meirano, mancato nel 2020, e dei figli Ottavio ed Elena, mentre un terzo figlio, Valter lavora in un altro settore.



Tanti gli attestati di stima che oggi ne ricordano l’impronta lasciata a livello professionale ma anche umano. «Una persona molto importante per il nostro paese – dice il sindaco di Govone Elio Sorba –, capace di sfruttare le sue doti di intuizione e lungimiranza sia in campo lavorativo che nel sociale. Aspetti che l’hanno resa unica. Purtroppo gli ultimi anni li ha vissuti a braccetto con la malattia, ma non si è mai persa d’animo. Ancora nel 2020 l’abbiamo insignita del titolo “Amica di Govone”, un riconoscimento che viene dato alle persone che amano il nostro paese e che lo dimostrano col lavoro e la dedizione. Perdiamo una grande persona e staremo vicini alla famiglia, portando nel cuore il suo ricordo, stimolo per fare bene in futuro».



Oggi (5 luglio) è in programma il rosario alle ore 21 nella chiesa di Canove di Govone, dove domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 16 si svolgeranno i funerali.