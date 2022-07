Due trombe d’aria in meno di un anno: danni per decine di migliaia di euro all’Isola Verde di Castagnito [FOTO]

Dopo quelli causati dalla tromba d’aria del 30 luglio 2021, l’ondata di maltempo che nella giornata di ieri (4 luglio) ha investito il territorio di Langhe e Roero ha nuovamente provocato ingenti danni al parco Isola Verde di Castagnito. Il fortissimo vento ha investito l’area posta nelle campagne lungo la strada provinciale per Neive, provocandovi la caduta di una trentina di alberi, uno dei quali ha colpito la struttura del ristorante, rendendone una parte completamente inagibile



Di proprietà comunale, l’area è affidata da tempo all’associazione Trekking in Langa. A gestirla è Simona Pasquetti, che, insieme al compagno Mattia Anolli e ai genitori Stefano Pasquetti e Barbara Stefanino, ha raccolto il testimone passatole nel 2017 dai nonni, continuando a offrire un luogo dove potersi rilassare al ristorante, fare una grigliata, noleggiare tavoli nel parco naturale, piazzare il camper nelle postazioni allestite con colonnine elettriche o regalarsi una giornata di pesca sportiva "no kill".



Un luogo frequentato da moltissime famiglie per feste ed eventi, ora nuovamente da sistemare: «Come un anno fa siamo di nuovo qui a dover ricostruire – spiega sconsolata Simona –. I danni del maltempo sono stati nuovamente ingenti. Tra la sistemazione di uno dei tre moduli che compongono il ristorante, andato distrutto, e la rimozione dei circa 30 alberi divelti, di cui alcuni da recuperare nel lago, ci prepariamo a una spesa stimata in circa 40mila euro. La tromba d’aria dell’anno scorso aveva causato la caduta di ben 80 alberi, i due anni di pandemia non hanno aiutato, ed ora questo nuovo duro colpo, che fa ancora più male, se si pensa che per noi questo luogo ha un valore affettivo importante. Ultimamente la fortuna non è dalla nostra parte ma ci rimboccheremo le maniche per ripartire ed offrire agli albesi un luogo di relax e di divertimento».