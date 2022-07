Cuneo, piazza Virginio si appresta ad ospitare due prestigiosi appuntamenti musicali: prima La Bohème, poi la Banda Osiris

Due importanti avvenimenti attendono l'estate culturale e musicale dei cuneesi nei prossimi giorni.

Mercoledì 13 e giovedì 14 luglio la centrale piazza Virginio, nel centro torico della città, si trasformerà in un prestigioso palcoscenico a cielo aperto ospitando due grandi spettacoli sotto la tettoia della piazza.

Il primo appuntamento è per ore 21 del 14 luglio con "La bohème" di Giacomo Puccini a cura dell'Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno, con il Coro Lirico Enzo Sordello diretto dal M° Francesco Pellegrino, il Coro Vecchio Piemonte diretto dal M° Gianluca Fasano, il Coro di voci bianche del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Elda Giordana ed inoltre figuranti e comparse Accademia teatrale G. Toselli Maison de la Danse. Angel Pazos direttore di palco, Nina Monaco Assistente alla regia. La regia è affidata ad Alfonso De Filippis

Coproduzione Amici per la Musica di Cuneo, Le chœur Lyrica de Neuchâtel (Svizzera) e La Asociaciòn Lìrica Luis Mariano de Irun (Spagna).

Il giorno successivo, giovedì 14 luglio sempre alle 21 e nella stessa location arriva La Banda Osiris con lo spettacolo "Le dolenti note: il mestiere del musicista, se lo conosci lo eviti".

Dopo essersi addentrata in modo irreverente nei meandri del complesso universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi accademismi e le barriere dei generi musicali, intrecciando, tagliando e cucendo musica classica e leggera, jazz e rock, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista.

Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili.

Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.