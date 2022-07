La storia di Fanfurla anima il terzo week end di Burattinarte Summertime

Dopo il primo week end dal respiro fortemente internazionale e il secondo in cui si sono esibite tre fra le migliori compagnie in Italia, Burattinarte Summertime gioca nel terzo fine settimana la carta della tradizione farsesca.

In scena ci saranno infatti dei classici burattini a guanto che sapranno farsi apprezzare dal pubblico di ogni età, grazie alla verve, al ritmo incalzante e all'ironia pungente, tipiche della migliore farsa italiana.

Nel parco del castello di Grinzane Cavour, sabato 16 luglio, gli applausi saranno tutti per L'Allegra Brigata, la brillante compagnia di Elio Elis Ferracini.

Claudio Giri e Consuelo Conterno ricordano: «Elis Ferracini ha un talento naturale per i burattini: interagisce con loro fin da quando era piccolo, quando accompagnava il padre Rimes durante gli spettacoli al Teatrino dei bambini vicino Varese. Durante la sua carriera ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti internazionali ed è stato insignito del titolo di Maestro Burattinaio rilasciato honoris causa dall’ Università dei Burattini di Sorrisoli».

Tutta da ridere la storia che Ferracini presenterà sabato 16 luglio, alle 21.30.

Giri e Conterno anticipano: «Si tratta di uno spettacolo incalzante e buffo, molto aperto all'interazione del pubblico. Rispettando la tradizione dei canovacci della Commedia dell'Arte e del teatro dei Burattini, Ferracini spesso lo modifica, improvvisando, per rispondere alle sollecitazioni che, di volta in volta, arrivano dal pubblico. La storia ha per protagonista un anziano signore, Fanfurla, vittima del raggiro interessato e delittuoso del perfido nipote, che aspira ad ereditare le fortune dello zio associandosi, a tal fine, ad un terribile oste. Fanfurla viene indotto quindi a recarsi alla “Locanda maledetta” dell’oste, ove diversi sono i tentativi per eliminarlo, ma i limiti della veneranda età, diventano per Fanfurla vantaggi, che gli consentiranno di sventare gli assalti e trionfare sui due complici».