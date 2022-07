Boselli pronto a riaprire, in consiglio comunale, il dibattito sulla sanità cuneese

"Pensare di poter separare la questione dell’immediato, cioè lo stato di crisi attuale dell’Ospedale, dalla necessita di realizzare al più presto la nuova struttura ospedaliera scegliendo dove costruirla è un errore. L’abbandono, che sembra inarrestabile, dei medici verso altre realtà, dipende sì da una carenza amministrativa e organizzativa della attuale Direzione, completamente abbandonata a se stessa, ma è soprattutto l’incertezza sul futuro del Santa Croce che pesa. È una struttura, che così com’è ha un tempo di vita ormai limitato e spinge al fuggi fuggi".



Giancarlo Boselli, neo proclamato capogruppo in consiglio comunale per la lista "Indipendenti" di Cuneo, torna sull'argomento della sanità cittadina. E lo ricollega - come diverse volte ha fatto nel corso della campagna elettorale - con la questione della costruzione del nuovo ospedale unico.



"Com’è potuto accadere che si sia arrivati a questo punto? Che oltre 30 milioni di euro stanziati per l’adeguamento antisismico e antincendio siano stati bloccati in attesa del nuovo ospedale che è a punto zero? Che non si sia data priorità nel piano regionale al nostro Ospedale? Che a tutt’oggi, nei bilanci di Regione e altri enti, al di là di ridicole dichiarazioni dell’Assessore Regionale Icardi, non ci sia un euro per il nuovo Ospedale?"



"Presto in Consiglio Comunale riapriremo la discussione che qualcuno ha voluto liquidare in fretta e cercheremo di capire meglio alla luce della situazione dove dovrà essere seriamente collocato il nuovo edificio - sottolinea Boselli - . Ci sono delle responsabilità precise? Oppure nessuno è responsabile di una mancata seria programmazione? La realtà è comunque di una emergenza accertata".



"Che fare, come riavviare un’inversione di tendenza - conclude il leader degli 'Indipendenti' - ? Due cose servono adesso: il Sindaco chieda alla Regione di intervenire subito con un segno forte di attenzione, cambiando la Direzione con una più adeguata ad affrontare le emergenze immediate, seguendola da vicino e supportandola con attenzione. Occorre ricreare un clima di collaborazione con i responsabili dei reparti, riaprire il confronto con i sindacati dei medici, infermieri personale amministrativo, fare azione di indirizzo con la controllata AMOS. Oppure il sindaco chieda in modo chiaro e netto un impegno alla Regione entro fine settembre sui tempi certi di realizzazione del nuovo ospedale e del piano di copertura finanziaria. Lo faccia come credo sia il caso in una situazione ormai di emergenza, in Consiglio Comunale, confidando nell’appoggio di tutte le forze responsabili dell’Assemblea".