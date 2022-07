Savigliano, presentata la giunta Portera: Federica Brizio vicesindaco

Federica Brizio (vicesindaco e assessore a lavori pubblici, viabilità, trasporti, frazioni e servizi cimiteriali), Filippo Mulassano (23 anni, assessore a politiche giovanili, innovazione e transizione digitale), Rocco Ferraro (assessore a sicurezza, ospedale e protezione civile), Anna Giordano (assessore apolitiche sociali e famiglia) e Roberto Giorsino (assessore alla cultura): sono questi i nomi della nuova giunta comunale di Savigliano, presentata ufficialmente nella mattinata di oggi (martedì 5 luglio) dal sindaco Antonello Portera nel salone del consiglio comunale.



Una commistione di nomi nuovi, vere e proprie sorprese, e di esperienza che – secondo Portera stesso - “riuscirà a realizzare un ottimo lavoro con la collaborazione dei cittadini di Savigliano”.



“La scelta è stata molto difficile, c’erano anche tante altre soluzioni e professionalità che avrebbero benissimo potuto svolgere gli incarichi oggi assegnati – ha aggiunto il sindaco - . Da sottolineare l’entrata in gioco di un assessore particolarmente giovane, un segnale forte di vitalità; in campagna elettorale abbiamo ripetuto più volte che, per noi, i giovani sono ‘amministratori del presente’ e non del futuro”.



Molte le deleghe lasciate al sindaco, elemento che Portera ha ricondotto al risultato (particolarmente brillante) del ballottaggio: “Mi infonde un forte senso di responsabilità. Mi riserverò di estendere in seguito le competenze agli assessori e ai consiglieri delegati: vogliamo che l’amministrazione sia il più possibile partecipativa”. Le deleghe effettive verranno ufficializzate dopo il primo consiglio comunale del 14 luglio.



Nel suo discorso Portera ha citato anche la squadra, in cui crede molto, dei tecnici comunali.