Il Pinco Pallino sta ospitando provvisoriamente dei gattini abbandonati

FOSSANO - Il Rifugio Pinco Pallino è un canile, ma è evidente che di fronte a dei gatti sfortunati e abbandonati, non si vogliono tirare indietro!

Purtroppo è necessario ricordare che dei gatti piccoli in mezzo a tanti cani sono a rischio, per questo si cercano adozioni nel più breve tempo possibile.

Due maschi e una femmina aspettano una casa che diventi la loro.



Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club