All’Asl CN1 un premio per innovazioni gestionali

Nei giorni scorsi la Struttura semplice Strategie e Ciclo della Performance dell'Asl CN1 è stata invitata presso la SDA Bocconi di Milano – School of Management, alla presenza del Ministro Brunetta, in occasione dell’evento finale di confronto tra le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla Call to Action “Valore Pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona”.

L’ASL CN1 ha partecipato nella sezione Innovazioni Gestionali con un elaborato dal titolo “Dalla tradizione all’innovazione: il Valore Pubblico come approccio multidimensionale nella Pubblica Amministrazione”. “Un lavoro - spiega il direttore della Struttura Pinuccia Carena - che abbiamo condotto, in qualità di coordinatore del progetto con la collaborazione delle altre strutture in staff, per le rispettive competenze”.

Il progetto definiva, in base alla normativa vigente, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) come cornice per integrare il sistema della Performance e degli obiettivi di Budget e i diversi Piani Aziendali nell’ottica di interconnessione per creare valore pubblico e offrire servizi sempre migliori a cittadini e imprese.