Calcio Serie D: Fossano, ecco il giovane attaccante Antonio Reda

Interessante movimento di mercato in entrata per il Fossano.

La società blues ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante (classe 2002) Antonio Reda, già giocatore della Primavera di Atalanta e Sassuolo e nella passata stagione in forza al Lecco.

LA NOTA DEL FOSSANO CALCIO

"Il classe 2002 ANTONIO REDA ex Primavera di Atalanta Bergamasca Calcio e U.S. Sassuolo la scorsa stagione in Lega Pro al Lecco, vestirà la maglia azzurra. Il Presidente e i dirigenti tutti danno il benvenuto ad Antonio per un anno ricco di soddisfazioni sportive."