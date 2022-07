Europe Summit 2022: nuova avventura per Giovanni Panzera

E’ iniziato il conto alla rovescia per Giovanni Panzera, il 56enne documentarista cuneese che tra pochi giorni salirà in sella alla sua fida biciletta per iniziare un nuovo capitolo del progetto “Pedalando tra le aquile” che lo ha visto protagonista dal 2019 con la Traversata delle Alpi, nel 2020 con quella degli Appennini, nel 2021 con la traversata dei Pirenei e nell’inverno di quest’anno con la traversata delle Dolomiti.

Il nuovo capitolo lo vedrà impegnato in una nuova grande avventura “EUROPE SUMMIT 2022” sulle strade più alte e spettacolari d’Europa, che inizierà dai Carpazi in Romania e si concluderà sulla spettacolare Alta Via del Sale con arrivo al Colle di Tenda.

“Una grande avventura - racconta Giovanni - mi attendono 4300 km, che si svilupperanno in 9 nazioni: Romania, Ungheria, Slovenia, Polonia Slovacchia, Austria, Svizzera, Francia e naturalmente Italia. 108 sono le salite sia su strade asfaltate che sterrate di cui 32 oltre i 2500 metri di altitudine, 105.000 i metri di dislivello in salita; numeri che mi incutono un po’ di paura ma che con l’esperienza acquisita negli anni, la preparazione accurata e soprattutto la grande concentrazione sono convinto di affrontare con serenità, caparbietà e decisione”.

“Ancora una volta le montagne di casa sono state il terreno ideale per allenarmi per questo lungo viaggio; non so quante volte ho scalato il Colle dell’Agnello quello della Lombarda e il Fauniera, tanto per citarne alcuni, però non mi sono mai stancato di pedalare in questi luoghi fantastici. Essendo stato nominato dall’ATL ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo per me è un grande orgoglio raccontare e promuovere le nostre montagne e in questa occasione avrò a disposizione anche delle cartoline dove campeggia l’immagine della Via del Sale che oltre ad essere il punto d’arrivo di questo grande viaggio, è sicuramente un bel biglietto da visita per i futuri visitatori”.

“Se questo progetto è reso possibile, è grazie anche a dei “compagni di viaggio” eccezionali: la Merlo, l’ATL del Cuneese, la Thor, l’ANCOS Confartigianato, le Alpi del Mare, la Garelli Automobili e il patrocinio del Comune di Cuneo e del Panathlon Cuneo”.

“Quando la strada sale io non mi nascondo” conclude Giovanni, e siamo certi che anche in questa nuova avventura sarà un grande protagonista.