Giochi del Mediterraneo: nuoto, Anita Gastaldi sesta nei 50 dorso

Per gli azzurri continuano gli impegni internazionali: sono in corso di svolgimento in Algeria i XIX Giochi del Mediterraneo.

L’atleta tesserata Team Dimensione Nuoto Anita Gastaldi ha gareggiato da grande protagonista nei 50 Dorso.

L’allieva di Fabrizio Clary ha conquistato la finale della gara più veloce del dorso, chiudendo in 29”00 la seconda batteria di qualificazione.

L’azzurra, che ha ottenuto l'accesso alla finale con il terzo tempo, ha concluso in sesta posizione con il tempo di 29”17.

“Sono contenta per questa prima convocazione in nazionale assoluta - riporta FIN Piemonte e Valle d'Aosta – sono soprattutto molto grata di avere condiviso questa esperienza con atleti di altissimo livello.”