Tennis: il monregalese Lorenzo Comino vince il suo primo titolo ITF U18

Il monregalese Lorenzo Comino, studente del liceo scientifico Vasco, a soli 16 anni ha vinto il suo primo titolo ITF U18 al torneo Open di tennis svolto nella città di Doboj, in Bosnia Erzegovina.

Sabato 2 luglio ha superato in finale (ed in rimonta) il montenegrino Milan Ristov per 67(3) 63 63 dopo aver vinto anche il titolo di doppio il giorno prima.

Un grande risultato che porta Lorenzo tra i primi italiani junior a livello internazionale.

Lorenzo, tesserato allo Sporting Club Selva Alta di Vigevano, era accompagnato dall’istruttore Umberto Marino e si allena al centro Best Point di Caramagna sotto la guida dei tecnici nazionali Paolo Calvi e Denis Fino.

La stagione dei tornei internazionali é appena iniziata, meglio di così non si poteva partire.